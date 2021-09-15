ЕСПЧ признал Россию виновной в отравлении Литвиненко

По мнению ЕСПЧ, есть веские доказательства того, что преступники действовали от имени российской власти.

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году с применением радиоактивного вещества полоний.

Суд постановил, что Россия не провела эффективного расследования дела и не обеспечила привлечение к ответственности Лугового и Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

«Нет сомнений в том, что убийство было совершено российскими гражданами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном», – заявил суд в Страсбурге.

Кроме того, по мнению ЕСПЧ, есть веские доказательства того, что преступники действовали от имени российской власти.

Суд обязал Москву выплатить истице – вдове россиянина Марине Литвиненко – компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Напомним, Литвиненко скончался в ноябре 2006 года в результате отравления радиоактивным полонием-210. По версии Скотленд-Ярда, ему добавили яд в чай. Вдова Литвиненко считает, что его отравили сотрудники российских спецслужб. По ее мнению, это связано с обвинениями Литвиненко по поводу их причастности к взрывам жилых домов в России в 1999 году.

В 2016 году Великобритания опубликовала результаты расследования убийства Литвиненко. Как утверждает британское следствие, к его убийству причастны депутат Госдумы Андрей Луговой (бывший коллега Литвиненко по ФСБ) и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который ранее работал в ГРУ. «Вероятным причастным» к убийству Литвиненко суд Лондона также признал президента РФ Владимира Путина.

Россия традиционно отвергает все обвинения.

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