Премьер Британии впервые сказал, сколько у него на самом деле детей
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон долгое время отказывался обсуждать свою личную жизнь и своих детей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые официально подтвердил, что у него шестеро детей. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил телеканал Sky News.
До этого Джонсон отказывался обсуждать свою личную жизнь и своих детей.
«Родительство потрясающе. Это большая работа, которая мне очень нравится. Я часто меняю подгузники», – поделился премьер-министр.
Он также подтвердил, что сейчас он и его супруга Кэрри Джонсон ждут рождения второго ребенка.
Ранее СМИ писали, что у Джонсона во время первого брака родились две дочери – Лара и Кассиа – и двое сыновей – Теодор и Майло. Также у него есть внебрачная дочь Стефани.
В апреле 2020 года у него родился ребенок от Кэрри Саймондс, с которой он встречался с 2018 года. Его назвали Уилфред Лори Николас Джонсон в честь врачей, которые вылечили Бориса Джонсона от коронавируса.