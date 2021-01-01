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06:27 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер Британии впервые сказал, сколько у него на самом деле детей

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон долгое время отказывался обсуждать свою личную жизнь и своих детей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые официально подтвердил, что у него шестеро детей. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил телеканал Sky News.

До этого Джонсон отказывался обсуждать свою личную жизнь и своих детей.

«Родительство потрясающе. Это большая работа, которая мне очень нравится. Я часто меняю подгузники», – поделился премьер-министр.

Он также подтвердил, что сейчас он и его супруга Кэрри Джонсон ждут рождения второго ребенка.

Ранее СМИ писали, что у Джонсона во время первого брака родились две дочери – Лара и Кассиа – и двое сыновей – Теодор и Майло. Также у него есть внебрачная дочь Стефани.

В апреле 2020 года у него родился ребенок от Кэрри Саймондс, с которой он встречался с 2018 года. Его назвали Уилфред Лори Николас Джонсон в честь врачей, которые вылечили Бориса Джонсона от коронавируса.

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Тэги: премьер-министр, Великобритания, дети
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