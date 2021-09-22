Американские ученые выяснили, почему дети легче переносят COVID-19

Исследователи Массачусетской больницы (США) выяснили, что дети лучше защищены от коронавируса и легче переносят болезнь.

Один из участников исследования педиатр Лаель Йонкер рассказал, что обычно врожденная иммунная система детей подавляет инфекцию на раннем этапе, что не позволяет вирусу закрепиться и беспрепятственно размножаться.

«У детей существует особенно сильный иммунитет слизистой оболочки, которая покрывает нос, горло и другие части тела, которые встречаются с микробами», – отметил Йонкер.

По его словам, иммунные клетки на слизистой действуют «как многослойные каменные стены».

Также, по его словам, у детей дыхательные пути наполнены клетками, которые распознают COVID-19.

«Это очень важно, ведь это позволяет детям немедленно активировать свою врожденную иммунную систему, высвобождая интерфероны, которые помогают остановить вирус, прежде чем он сможет закрепиться», – сказал врач.

Также, он перечислил симптомы, которые наблюдаются у детей при заражении инфекцией. Так, наиболее часто у них фиксируются: лихорадка, сухой кашель, утомление, боль в мышцах и суставах, диарея, боль в горле, боль головы, высыпания на коже, потеря обоняния и вкуса, боль в груди, потеря подвижности.

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