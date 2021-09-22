ТОП 3 устройств для каждого офиса

Комфортная работа сотрудников — важный элемент в любой компании, вне зависимости от направленности ее деятельности

Комфортная работа сотрудников — важный элемент в любой компании, вне зависимости от направленности ее деятельности. Поэтому так важно использовать качественную мебель и технику, которые облегчат выполнение ежедневных рутинных задач. На этих предметах не стоит экономить, даже с минимальным начальным бюджетом.

Маршрутизатор — стабильный интернет в любом уголке

От того, какой WiFi роутер установлен в офисах, зависит, насколько быстро будут выполняться поставленные задачи. Именно поэтому при покупке стоит обратить внимание сразу на несколько параметров:

● количество антенн — как внешних, так и внутренних, от которых зависит дальность покрытия беспроводного сигнала;

● количество LAN-портов — для создания локальной сети между несколькими ПК;

● наличие USB-порта — он позволит подключить модем или любую другую офисную технику.

Не забывайте и про вспомогательный функционал, который облегчит настройки и дальнейшее использование роутера. Некоторые компании специализируются на разработке моделей для корпоративных клиентов. Отдельно стоит выделить роутеры Mikrotik, которые пользуются особой популярностью во всем мире.

Монитор — надежное отображение любой информации

При выборе стоит обращать внимание не только на диагональ экрана. Большинству офисных сотрудников для комфортной работы достаточно 24 дюймов. А разрешение HD или FullHD обеспечит качественную картинку, чтобы глаза не уставали. Среди ключевых параметров выбора:

● цветопередача;

● система защиты глаз;

● возможность регулировки высоты и угла наклона.

Для тех кто работает с большими объемами текстов или заполнением таблиц, в приоритете мониторы, которые можно поворачивать из горизонтального положения в вертикальное.

Увлажнитель воздуха — защита здоровья

Рекомендуемый процент влажности в помещении не должен быть менее 40 %, но далеко каждое помещение способно изначально поддерживать этот параметр. Особенно остро вопрос встает в период отопления, когда радиаторы и обогреватели буквально «прокаливают» воздух. Решить этот вопрос можно использованием увлажнителей. Небольшой приборчик периодически впрыскивает в воздух незаметные капли воды в виде холодного пара. При покупке ориентируйтесь на площадь помещения или берите несколько товаров для размещения в различных местах.