Wazdan: 3 новых слота меньше чем за 1 месяц!

Известный в Австралии и Новой Зеландии мальтийский провайдер Wazdan на своем официальном сайте утверждает, что ежегодно выпускает больше 12 новых видео-слотов. Так ли это? Мы с уверенностью говорим, что да.

Известный в Австралии и Новой Зеландии мальтийский провайдер Wazdan на своем официальном сайте утверждает, что ежегодно выпускает больше 12 новых видео-слотов. Так ли это? Мы с уверенностью говорим, что да.

Во-первых, потому что, в противном случае, эта новость бы не вышла. Во-вторых, суммарно игровой ассортимент студии Wazdan насчитывает более 130 игр. Учитывая то, что провайдер работает с 2010 года, эта цифра подтверждает, что новые игровые автоматы выпускаются каждый месяц. Иногда случается такое, что компания радует новыми релизами чаще, чем раз в месяц. Так было со слотами Midnight in Tokyo и Fortune Reels, разница между которыми составила всего-навсего 4 дня. Спустя еще 3 недели вышла игра Power of Gods™: Hades.

Преимущество всех 3 новых игр, о которых пойдет речь на данной странице, заключается в наличии джекпота!

Midnight in Tokyo: слот на тему японских традиций

Релиз нового игрового автомата Midnight in Tokyo состоялся 14 июля (14.07.2021). Новинка посвящена японским традициям, о чем можно догадаться из названия, а главными героями являются кошки. Чтобы испытать удачу, нужно использовать игровое поле классической разметки 5×3. Линий выплат предусмотрено 243. Максимальный выигрыш в Midnight in Tokyo составляет x3,000.

В игре Midnight in Tokyo предусмотрено множество фишек:

Бонусный раунд с возможностью выигрыша джекпота (можно купить)

Особые символы (2 символа Wild, разбивающие символы на 2 части)

Ручная смена волатильности (низкая, средняя, высокая)

Возможность выставить сверхбыстрые вращения

Раунд на удвоение после каждого выигрыша

Главная особенность игры Midnight in Tokyo – призовая игра. Она может случайно выпасть во время вращений, но также ее можно приобрести за x55 от суммы ставки. Во время бонусной игры будет 3 попытки поймать луну. Если выпадет хотя бы одна луна, тогда количество попыток вновь будет составлять 3. Каждый символ луны – это денежный выигрыш. Выше ставка – крупнее выигрыши. Выигрыш за луну может составлять от x1 до x20 от суммы ставки. Помимо выплат за луну, можно сорвать джекпот уровня Major или Grand. Чтобы выиграть джекпот, необходимо в бонусном раунде собрать 5 (для Major) или 6 (для Grand) символов Bonus. Выигрыш за начальный джекпот составит x150, за топовый – x1,000 от вашей ставки. Чтобы не платить x55, необходимо дождаться момента, когда на игровом поле выпадет 3 символа Bonus. Показатель RTP слота Midnight in Tokyo составляет 96,16%.

Также новый игровой автомат Midnight in Tokyo интересен своей визуальной частью. Игра особенно придется по вкусу любителям японских традиций. На фоне игры присутствует красиво анимированный ночной город Токио. В качестве музыкального сопровождения была подобрана спокойная мелодия, а также ночные звуки. Чтобы начать игру, достаточно нажать на красную круглую кнопку или воспользоваться клавишей пробел на клавиатуре.

Fortune Reels: слот на тему китайских традиций

Релиз состоялся 18 июля (18.07.2021). Тематикой игра Fortune Reels очень схожа с предыдущей. Если в основе сюжета слота Midnight in Tokyo лежала Япония, то в основе Fortune Reels лежит Китай. Судя по всему, у Wazdan открылось второе дыхание, поэтому за неделю вышло сразу две игры на восточную тематику. Однако более логичным объяснением станет национальный праздник.

Главным героем новинки Fortune Reels стал бык. Несмотря на это, игровой автомат оформлен довольно сдержанно и спокойно, даже несмотря на несокрушимость этого представителя животных организмов. Главная прелесть этого видео-слота заключается в наличии сразу 4 джекпотов: Mini (x20), Minor (x50), Major (x150), Grand (x1,000). Чтобы попытать удачу на выигрыш джекпота, необходимо словить как минимум 6 монет. За это вы получите шанс сорвать джекпот в призовой игре. У вас будет 3 попытки. Чтобы количество попыток возобновилось, понадобится выпадение хотя бы одной монеты. Помимо монет (фиксированные денежные выигрыши), в призовой игре могут выпадать специальные символы: денежное дерево и символ Mystery. Денежное дерево поместит на игровое поле до 8 монет, символ Mystery – превратится в случайную монету. Чтобы сорвать джекпота на x1,000, нужно в призовой игре поймать 27 любых символов.

Помимо джекпотов, из особенностей в Fortune Reels есть:

Расширяющиеся символы Wild

Дополнительный выигрыш при выпадении символа с мешком и 5 монет

46 656 линий выплат

Возможность приобрести бонусный раунд за x100

Высокая отдача в размере 96,12%

Интерфейс на 20 языках

Поддержка всех мобильных платформ

3 уровня волатильности на ваш выбор

Игра на удвоение при любом выигрыше

Все совпадения исчезают – на смену им появляются новые символы

3 уровня скорости игры

Название новой игры Fortune Reels говорит само за себя. Это тот самый слот, созданный для игроков, которые преследуют крупные выигрыши. Если вы не хотите тратить много времени на то, чтобы запустить призовую игру, вы можете просто купить ее. При внушительном бюджете можно играть исключительно по такой схеме. Однако решать, конечно, вам. Если вам нравятся китайские традиции, добро пожаловать в Fortune Reels, где вы сможете насладиться восточной атмосферой в приятной спокойной обстановке. Как уже было сказано выше, Fortune Reels и Midnight in Tokyo очень между собой схожи.

Power of Gods™: Hades: мистический фэнтези слот

Релиз видео-слота Power of Gods™: Hades от Wazdan состоялся 9 августа (09.08.2021). Отдача находится примерно на том же уровне, что в двух предыдущих играх, а именно 96,14%. Когда на игровом поле сформировывается призовая комбинация, она исчезает, после чего выпадают новые символы, а вы имеете шанс получить еще один или даже несколько выигрышей. Главный персонаж (храбрый воин) является символом Wild – заменяется остальные, кроме бонусного символа. Бонусным является монета. Есть обычные монеты и липкие. Липкие монеты задерживаются на несколько (случайное количество) вращений.

Как и в случае с предыдущими релизами Wazdan, главная особенность Power of Gods™: Hades заключается в джекпотах. Предусмотрено 4 джекпота, и каждый из них можно сорвать в бонусном раунде. Вы можете дождаться его случайного выпадения или совершить покупку, отдав x50, x100 или x300, в зависимости от выбранной волатильности призового раунда.

В бонусной игре у вас будет 3 вращения. Если в этот промежуток на игровом поле появится хотя бы один любой символ, количество FS возобновится до стандартных 3 штук. Помимо обычных монет, могут выпадать целые джекпоты (кроме Grand), а также голубые монеты (собирает выигрыши уже выпавших символов), символ Mystery (случайный выигрыш) и символ с главным героем (один из трех джекпотов). Если во время бонуса собрать 15 любых символов, вы получите джекпот уровня Grand, который предусматривает x3,000. Максимальный выигрыш за спин составляет x5,000.

Про оформление игры расскажем в виде списка:

Захватывающий саундтрек

Мистическая атмосфера

Интерфейс на понятном языке

Анимация во время обычных выигрышей и бонусов

Периодическое появление главного героя в 3D-формате

Power of Gods™: Hades – новый слот для любителей мистики и джекпотов. Обязательно попробуйте новинку, если хотите новых ощущений.

Wazdan – пример разработчика, который стабильно «подогревает» интерес поклонников новыми видео-слотами. И понятно, зачем он так делает, ведь современный рынок быстро меняется. И глазом не успеешь моргнуть, как про тебя все забудут. Помимо хорошей периодичности релизов, Wazdan не забывает о качестве, что доказывают новинки, с которыми мы вас только что познакомили. Слоты уже доступны в лучших онлайн казино, популярных среди игроков из Австралии и Новой Зеландии.

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