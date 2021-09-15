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19:00 22 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина установила безвиз с одной из стран Южной Америки

Об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания страны договорились еще три года назад.

Кабмин утвердил соглашение с правительством Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 22 сентября.

Соглашение было подписано 15 июля 2021 года в Киеве, однако о безвизе страны договорились еще три года назад.

Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Теперь граждане Украины и граждане Республики Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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Тэги: Кабмин, Латинская Америка, Южная Америка, безвиз
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