Зеленский встретился с президентом Microsoft
Украина заинтересована в дальнейшем расширении присутствия Microsoft, отметил глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 22 сентября.
Зеленский и Смит обсудили пути углубления сотрудничества Украины с Microsoft и реализации совместных проектов.
«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны», – подчеркнул Зеленский.
Особое внимание во время встречи было уделено построению инфраструктуры для облачных сервисов в Украине.
«Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины», – отметил президент.
Зеленский предложил Microsoft рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране.
Также собеседники обсудили привлечение Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.
Кроме того, стороны затронули вопросы налаживания взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов госвласти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.
Зеленский пригласил президента Microsoft посетить Украину в удобное для него время.