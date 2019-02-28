В России разбился военный самолет

В Хабаровском крае России пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находились шесть членов экипажа.

Отмечается, что самолет пропал во время технического полета, в 40 км от Хабаровска. На его поиски направили вертолет.

В МЧС России заявляют, что поиски осложнены плохой погодой.

По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта «Хабаровск-Новый».

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