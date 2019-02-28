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00:33 23 Сентября 2021 0 Комментарии
В России разбился военный самолет
В Хабаровском крае России пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находились шесть членов экипажа.
Отмечается, что самолет пропал во время технического полета, в 40 км от Хабаровска. На его поиски направили вертолет.
В МЧС России заявляют, что поиски осложнены плохой погодой.
По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта «Хабаровск-Новый».
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Тэги: Россия, авиакатастрофа, самолет
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