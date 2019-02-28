НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:33 23 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России разбился военный самолет

В Хабаровском крае России пропал с радаров самолет Ан-26, на борту которого находились шесть членов экипажа.

Отмечается, что самолет пропал во время технического полета, в 40 км от Хабаровска. На его поиски направили вертолет.

В МЧС России заявляют, что поиски осложнены плохой погодой.

По предварительной информации, самолет Ан-26 разбился в Большехехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта «Хабаровск-Новый».

Источник:
Тэги: Россия, авиакатастрофа, самолет
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.02.2019 16:36
В Подмосковье самолет упал на дачный участок, есть погибшие
ТОР
03.04.2017 13:12
Польша официально обвинила Россию в крушении самолета президента Качиньского
ТОР
20.01.2016 09:17
Как взорвался российский стратегический бомбардировщик Ту-95
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com