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Главная » Украина » Общество
02:38 23 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В больницах Харькова закончились места для больных COVID-19

В профильных больницах Харькова, предназначенных для лечения больных коронавирусом, закончились койкоместа.

В связи с этим Харьковский городской совет предлагает вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения.

«Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, у которых уже есть койки для пациентов с коронавируса. Поэтому мы подали предложение в Харьковскую облгосадминистрацию, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр», – заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для ковидных пациентов. Весной в Харькове было развернуто 930 коек в пяти больницах.

Источник:
Тэги: Харьков, больницы, коронавирус
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