«Шахтер» обыграл «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины
Поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» между принципиальными соперниками имел огромное значение для каждой из команд.
«Горнякам» необходимо было реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов, а «бело-синие» хотели повторить прошлогодний успех и защитить трофей.
Команды поочередно сменяли друг друга в атаке, но особых моментов не создавали - до 30-й минуты, когда «Шахтер» открыл счет.
Во втором тайме «Шахтер» забил еще два мяча.
В последние минуты встречи у «Динамо» было несколько возможностей как минимум отыграть один мяч.
Финальный свисток зафиксировал победу «Шахтера» с счетом 3:0. «Горняки» завоевали первый трофей под руководством Роберто Де Дзерби и завоевали свой девятый в истории Суперкубок Украины, сравнявшись по этому показателю с «Динамо».