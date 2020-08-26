«Шахтер» обыграл «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины

Поединок в Киеве на НСК «Олимпийский» между принципиальными соперниками имел огромное значение для каждой из команд.

«Горнякам» необходимо было реабилитироваться после неудачи в Лиге чемпионов, а «бело-синие» хотели повторить прошлогодний успех и защитить трофей.

Команды поочередно сменяли друг друга в атаке, но особых моментов не создавали - до 30-й минуты, когда «Шахтер» открыл счет.

Во втором тайме «Шахтер» забил еще два мяча.

В последние минуты встречи у «Динамо» было несколько возможностей как минимум отыграть один мяч.

Финальный свисток зафиксировал победу «Шахтера» с счетом 3:0. «Горняки» завоевали первый трофей под руководством Роберто Де Дзерби и завоевали свой девятый в истории Суперкубок Украины, сравнявшись по этому показателю с «Динамо».

Тэги: футбол, Суперкубок Украины