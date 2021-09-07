НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
09:12 23 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники

Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.

Богослов Андрей Кураев сообщил о том, что патриарх Кирилл перепутал церковные праздники и 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы всю проповедь говорил о празднике Покрова.

Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.

Стоит напомнить, что патриарху Кириллу 74 года.

Источник:
Тэги: патриарх Кирилл, проповедь, церковные праздники
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.09.2021 08:51
Священнику РПЦ, который критиковал патриарха, запретили проводить службы
ТОР
22.11.2020 12:32
Патриарх Кирилл в свой день рождения ездил к Путину за поздравлением
ТОР
29.10.2020 08:23
У патриарха Кирилла нашли недвижимость на 225 млн рублей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com