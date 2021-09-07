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09:12 23 Сентября 2021 0 Комментарии
Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники
Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.
Богослов Андрей Кураев сообщил о том, что патриарх Кирилл перепутал церковные праздники и 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы всю проповедь говорил о празднике Покрова.
Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.
Стоит напомнить, что патриарху Кириллу 74 года.
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Тэги: патриарх Кирилл, проповедь, церковные праздники
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