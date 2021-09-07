Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.

Богослов Андрей Кураев сообщил о том, что патриарх Кирилл перепутал церковные праздники и 21 сентября в Рождество Пресвятой Богородицы всю проповедь говорил о празднике Покрова.

Сайт патриархии не выложил эту проповедь, а телеканал «Спас» просто вырезал ее, оставив при этом попытку патриарха объясниться в конце службы.

Стоит напомнить, что патриарху Кириллу 74 года.

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