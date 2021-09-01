29 сентября во всех школах Украины пройдет Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра

29 сентября по 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти.

29 сентября по 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. Его проведет Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» совместно с Министерством образования и науки Украины. Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательств на право на жизнь.

Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы «Красная точка памяти», разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также будет осуществляться на сайте Министерства образования и науки и в социальных сетях Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

«По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста, – отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Анна Мазарчук. – Мы благодарны Министерству образования за поддержку наших проектов и совместной работе над Национальным уроком памяти. Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды».

Онлайн-платформа «Красная точка памяти», на базе которой состоится урок, посвященный изучению истории Второй мировой войны и Холокоста, создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в общую единую историю. Главная цель проекта – сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Ранее Министерство образования и науки Украины одобрило платформу «Красная точка памяти» и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

Напомним: в августе Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Одним из первых совместных шагов был запланирован Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.

Тэги: холокост, урок, Мемориальный центр Холокоста "Бабий яр"