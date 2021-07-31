Между Украиной в ФРГ создадут водородный коридор

Четыре страны намерены создать магистраль для транспортировки водорода из Украины в Европу.

Операторы газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного коридора. Об этом сообщает в четверг, 23 сентября, пресс-служба Оператора ГТС Украины.

«Совместная инициатива «Центрально-водородный коридор» направлена ​​на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы этих стран и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

Ожидается также, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения своих потребностей.

Также сообщается, что водородный коридор можно создать за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч. в день.

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