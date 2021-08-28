На Донбассе на 50% выросло число жертв

За шесть месяцев на Донбассе погибли 15 мирных жителей, еще 47 были ранены. ООН отмечает тенденцию к ухудшению безопасности в регионе.

За последние полгода на Донбассе на 51% выросло число жертв вооруженного конфликта. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном в четверг, 23 сентября.

«Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась в связи с увеличением количества жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий и ущерба гражданским объектам. С 1 февраля до 31 июля УВКПЧ зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения: 15 были убиты и 47 получили ранения. Это на 51% больше, по сравнению с предыдущими 6 месяцами», – сказала глава миссии Матильда Богнер.

Она добавила, что ситуация продолжила ухудшаться. Так, в августе и в начале сентября было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения: двое погибших и 14 раненых.

«Это самые высокие данные за месяц, начиная с июня 2020 года», – уточнила Богнер.

Также она обратила внимание на проблемы с ограничением свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса, из-за чего количество пересечений линии соприкосновения сократилось на 95%.

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