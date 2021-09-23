Кандидат в канцлеры Германии поддержал Севпоток-2

Армин Лашет идет на выборы от правящего блока Ангелы Меркель. Он заявил, что запустит российский газопровод, если станет канцлером.

Кандидат в канцлеры Германии от партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет поддержал запуск российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает Der Tagesspiegel в четверг, 23 сентября.

Кандидаты в канцлеры Германии приняли участие в последних дебатах перед парламентскими выборами. Во время блиц-опроса Лашета спросили, запустит ли он российский газопровод, если станет канцлером.

«Да», – ответил Лашет.

В свою очередь кандидат от либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что выступает против интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Отметим, что выборы в парламент Германии пройдут уже в воскресенье, 26 сентября.

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