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Главная » Украина » Общество
06:59 24 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Доставка питьевой воды от компании «MOLODO»

Вода, как бы это не банально звучало, считается источником жизни.

Вода, как бы это не банально звучало, считается источником жизни. Она нужна везде и всегда, поэтому предприимчивые работники офисов или просто жильцы квартир и домов стараются наладить быструю доставку вкусной питьевой воды. В этом деле помощь предоставит компания «MOLODO», где есть не только полезная, но и вкуснейшая вода, способна восстановить силы и энергию.

Фирма является официальным представителем производителя «Карпатська Джерельна». Действует быстрая доставка питьевой воды в любом исполнении. Есть как большие бутыли объемом 18,9 литров, так и обычные бутылки объемом от 0,5 литра. На сайте заранее можно ознакомиться с ассортиментом, пройти регистрацию и оформлять заказы за считанные секунды.

Преимущества воды «Карпатська Джерельна»

Главный плюс – это сбалансированное количество минералов и микроэлементов, соответственно вода подходит всем категориям людей. Особый состав делает ее еще и полезной для употребления как столовая вода. Источником добычи является артезианская скважина, при этом ресурс проходит через многоступенчатую систему фильтрации.

Вода поставляется в надежно подготовленной таре. Ознакомиться с ней и оценить внешний вид можно тут https://molodo.com.ua/ru/, а преимущества бутылей заключаются в следующем:

  • высокая прочность и стойкость материала;
  • защищенность от ультрафиолетовых лучей;
  • поликарбонат не подпадает под вторичную переработку;
  • материал не впитывает лишние запахи;
  • вода может храниться более 1 года с сохранением свойств.

Дополнительно нужно соблюсти правила хранения воды, а правила транспортировки профессиональными сотрудниками компании.

Преимущества сотрудничества с поставщиком «MOLODO»

Среди основных аргументов в пользу указанной выше компании можно выделить:

  1. Доступные цены. Отсутствие высокой наценки является гарантом предложения клиентом оптимальной стоимости воды, поэтому каждый может оформить заказ и дождаться доставки;
  2. Доставка без опозданий. Курьеры ценят время клиентов, поэтому доставляют воду точно в срок;
  3. Большой ассортимент. Есть не только предложения от бренда «Карпатська Джерельна», но также и от производителей Borjomi, Donat Mg, Evian, Perrier и т.д.;
  4. Несколько способов оплаты. За воду можно платить как наличными, так и с помощью безналичного расчета, что удобно для юридических лиц и предприятий.

Доставка осуществляется по адресам города Киева, Львова и Львовской области.

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Тэги: MOLODO
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