Лукашенко нашел на белорусских предприятиях шпионов Запада

Об этом он сказал во время совещания с членами правительства Беларуси Петром Пархомчиком и Юрием Назаровым.

«Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации влияния санкций на нашу экономику. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что несколько мерзавцев там еще где-то осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда», – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Нескольких мы обнаружили. Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые выражают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а так же нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами следите за этими процессами», – заявил он.

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