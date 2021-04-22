Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу

Во французском Страсбурге членам делегации России в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по городу из-за прививки препаратом «Sputnik V».

Россиянам можно перемещаться только от отеля к зданию ПАРЕ. Глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что россияне получили соответствующее предписание, в котором сказано, что члены делегации не привиты одобренной ЕС вакциной, а РФ находится в красной зоне.

В свою очередь член делегации РФ Владимир Круглый говорит, что члены турецкой делегации тоже приезжают из красной зоны, но они привиты вакциной Pfizer, потому для них ограничений нет.

При этом делегаты РФ сочли ограничения дискриминацией и заявили, что будут участвовать в сессии ПАСЕ дистанционно.

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