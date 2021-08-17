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06:38 24 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США продадут недвижимость Коломойского

Компании Игоря Коломойского разрешили продать здание в Далласе, арестованное в деле об отмывании средств.

Федеральная окружная судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Министерства юстиции США и позволила компании Игоря Коломойского продать здание в Далласе, арестованное в деле об отмывании средств.

Планируется, что вырученные от продажи имущества средства будут направлены на погашение налоговых и других долгов.

Согласно судебным документам, техасская компания Centurion American согласилась выкупить здание за 23,3 млрд долларов. Сделку планируют завершить до 27 сентября.

Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо на средства, выведенные из «Приватбанка» в Украине.

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Тэги: недвижимость, Игорь Коломойский
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