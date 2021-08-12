По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

Карпаты уже накрыло штормовым ветром, местами скорость порывов достигает 30 м/с. В центральные области порывы ветра придут через пару часов.

Из-за мощного ветра в пятницу, 24 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Местами скорость ветра будет достигать 30 м/с. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с», – говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый, при котором погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Тем временем Карпаты уже накрыло штормовым ветром. Кое-где скорость порывов достигает 30 м/с. Людей просят воздержаться от походов в горы. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье! По состоянию на 8:35 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха 0°С, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с, облачно, ограниченная видимость до 70 метров, мелкий дождь со снежной крупой», – говорится в сообщении.

Для большей убедительности спасатели опубликовали видео крайне нерасполагающей к прогулкам погодной ситуации в горах.

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