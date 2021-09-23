Верховная Рада переголосует за закон об олигархах

При вчерашнем голосовании в законе учли одновременно три правки, которые противоречат одна другой.

Закон об олигархах №5599, принятый вчера Верховной Радой, переголосуют из-за юридической коллизии. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк

«Закон про олигархов 5599 будут переголосовывать. Вот надо было так спешить и гнать по беспределу вчера, чтобы сегодня уже начинать его судорожно исправлять! 100500 раз говорили, что там есть юридические ошибки. Теперь нужно ещё одно голосование в Раде (по ст.131) чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут», – написал он в телеграм.

Он пояснил, что в законе учли одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат одна другой.

«Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья про то, как олигарх признаётся олигархом», – добавил нардеп.



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