Газпром искусственно создал дефицит газа в Европе – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил газпром в росте цен на газ в Европе. С таким заявлением он выступил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября.

«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2. Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – сказал Шмыгаль.

При этом он заверил, что для украинцев газ в отопительном сезоне не подорожает, а на компенсацию разницы в тарифах выделят более 30 млрд грн.