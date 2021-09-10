Газпром искусственно создал дефицит газа в Европе – Шмыгаль
Российская компания развязала энергетическую войну для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2, считает премьер.
Премьер-министр Денис Шмыгаль обвинил газпром в росте цен на газ в Европе. С таким заявлением он выступил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 24 сентября.
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию Северного потока-2. Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – сказал Шмыгаль.
При этом он заверил, что для украинцев газ в отопительном сезоне не подорожает, а на компенсацию разницы в тарифах выделят более 30 млрд грн.
«Правительство работает над вопросом компенсации разницы в тарифах для теплокоммунэнерго за предыдущие периоды, а также над вопросом реструктуризации той задолженности, которая существует на этих предприятиях. Более 30 млрд грн будет перечислено теплокоммунэнерго, чтобы эту разницу компенсировать. Заявления о том, что правительство кого-то оставляет один на один с проблемами, – это популистская риторика, которая не имеет отношения к реальности», – сказал Шмыгаль.