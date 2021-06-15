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Главная » Украина » Политика
17:38 24 Сентября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Зеленський заявив про закінчення олігархічної гілки влади

Після прийняття закону про олігархів президент України Володимир Зеленський заявив, що у олігархів залишився тільки один шлях – стати чистим бізнесом.

Після прийняття закону про олігархів президент України Володимир Зеленський заявив, що у олігархів залишився тільки один шлях – стати чистим бізнесом.

«Конституція визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Але фактом життя в нашій державі протягом багатьох років було існування також олігархічної гілки влади – групи людей, які вважали, що вони важливіше, ніж законодавці, чиновники або судді. Кожен українець знає, хто ці люди, яких називають олігархами.

За його словами, завдяки антиолігархічному закону Україна отримує шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

«Так, це багатьом політикам не подобається. Так, вони хочуть жити, як раніше, працюючи на олігархів. Так, було дуже багато тиску на наших депутатів, дуже багато інтриг і навіть шантажу. Але закон прийнятий… Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде. Законодавча, виконавча і судова – так. А для олігархів шлях один – стати чистим бізнесом», – заявив президент.

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Тэги: закон, олигархи, Конституция, зеленский
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