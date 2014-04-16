Нардеп подозревается в уклонении 118 млн налогов

Депутат занимался коммерцией с недвижимостью, а доходы декларировал не как предприниматель, а как физическое лице.

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении народного депутата по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на 119=8 млн гривен, сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 24 сентября.

Так, было установлено, что в течение 2012-2019 годов нардеп продавал квартиры в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка под Киевом без регистрации физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом.

Доходы от продажи недвижимости он декларировал как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

По данным экспертизы такие действия привели к непоступлению в госбюджет более 118 млн грн налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость.

Подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

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