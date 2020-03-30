В США нашли 20-тысячные следы человека

До сих пор нет единого утверждения о том, когда был заселен американский континент. Ученые продолжают спорить.

Американские ученые обнаружили следы человека, которым более 20 тысяч лет. Открытие сделали исследователи из Геологической службы США в штате Нью-Мексико. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что большинство ученых скептически относится к информации о появлении людей в Америке ранее 16 000 лет назад.

Однако недавно обнаруженные следы говорят о противоположном. Ведь их возраст – от 21 000 до 23 000 лет.

Следы древних людей были найдены в силосе на побережье высохшего озера, расположенного в Национальном парке Уайт-Сэндс.

Размер следов говорит о том, что они были сделаны подростками и детьми. Ученые предполагают, что они помогали взрослым заниматься охотой.





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