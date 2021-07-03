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01:41 25 Сентября 2021 0 Комментарии
Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции
Форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) признал лучшим игроком августа в Лиге 1.
22-летний игрок ПСЖ набрал 42% голосов. Он опередил игрока «Лиона» Димитри Пайе (36%) и форварда «Клермона» Мохаммеда Байо (22%).
Для Килиана это уже в шестой раз в карьере, и он стал рекордсменом по завоеванию этого индивидуального приза, опередив бывшего одноклубника Златана Ибрагимовича, который становился лучшим игроком месяца чемпионата Франции пять раз.
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Тэги: футбол, Франция, Килиан Мбаппе
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