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02:31 25 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Камчатке разбился вертолет ФСБ России

На горе Острой в Елизовском районе Камчатки утром 24 сентября нашли обломки пропавшего накануне вертолета Ка-27.

Вертолет принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.

На момент падения в вертолете было пять членов экипажа.

Сообщается, что на месте катастрофы найдены тела членов экипажа.

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Тэги: Россия, ФСБ, вертолет
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