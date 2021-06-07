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02:31 25 Сентября 2021 0 Комментарии
На Камчатке разбился вертолет ФСБ России
На горе Острой в Елизовском районе Камчатки утром 24 сентября нашли обломки пропавшего накануне вертолета Ка-27.
Вертолет принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ России по Восточному Арктическому району.
На момент падения в вертолете было пять членов экипажа.
Сообщается, что на месте катастрофы найдены тела членов экипажа.
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Тэги: Россия, ФСБ, вертолет
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