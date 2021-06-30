ЕС обвинил Россию в кибератаках против Германии накануне выборов

За два дня до парламентских выборов в Германии Европейский Союз выступил с осуждением кибератак, проводимых группировкой Ghostwriter.

«Некоторые государства-члены ЕС наблюдали злонамеренную деятельность в киберпространстве, коллективно именуемую Ghostwriter и связали ее с российским государством. Подобная деятельность является неприемлемой, поскольку она угрожает нашей целостности и безопасности, демократическим ценностям и принципам, а также основам функционирования наших демократий» , – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что ЕС и государства-члены «решительно осуждают эту злонамеренную деятельность, которую все причастные должны немедленно прекратить».

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать нормы ответственного поведения государств в киберпространстве», – сказал он, добавив, что Евросоюз «рассмотрит возможность дальнейших шагов».

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