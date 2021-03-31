На пост мэра Харькова уже есть шесть кандидатов

Только один кандидат баллотируется от политической партии. Все остальные – самовыдвиженцы.

В Харькове городская территориальная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации шести кандидатов на пост мэра. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 27 сентября.

«Мы зарегистрировали шестерых кандидатов, которые подали документы, и одному отказали», – сказала глава горизбиркома Елена Матвиенко.

По ее словам, из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Это бывший судья апелляционного суда, глава фракции Партия Шария в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

Остальные пять кандидатов – самовыдвиженцы. Это нардеп нескольких созывов, экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин, который был городским головой с 2006 по 2010 гг., глава областной организации Нацкорпуса Константин Немичев, позиционирующий себя как единый кандидат от проукраинских сил, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров, экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин и член партии Наш край Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем «Саша Псих».

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