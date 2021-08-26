ВОЗ ужесточила рекомендации по чистоте воздуха

Впервые за 15 лет ВОЗ внесла изменения в документ, касающийся чистоты воздуха. Они снижают предельно допустимые нормы ряда вредных веществ.

Всемирная организация здравоохранения обнародовала новые Руководящие принципы по качеству воздуха, в которых снизила допустимый уровень загрязнителей. Этот документ не обновляли с 2005 года.

Авторы новых рекомендаций изучили более 500 научных публикаций о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Они пришли к выводу, что вред наносится при более низких концентрациях загрязняющих веществ. В итоге ВОЗ в новых рекомендациях понизила предельно допустимые нормы:

в четыре раза – двуокиси азота (NO2), которую выбрасывают в атмосферу, в частности, дизельные двигатели;

в два раза – микрочастиц размером до 2,5 микрометров (для сравнения, диаметр человеческого волоса – примерно 50-100 микрометров);

в четыре раза -крупнодисперсных частиц диаметром менее 10 микрометров.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год воздействие загрязнения воздуха приводит к преждевременной смерти около семи миллионов человек. Это сопоставимо с количеством смертей от курения. По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, загрязнение представляет собой угрозу здоровью людей во всем мире, но больше всего от него страдает население стран с низким и средним уровнем дохода.

У детей загрязнение воздуха приводит к нарушению развития и функции легких, респираторным инфекциям и обострениям астмы. У взрослых – ишемической болезни сердца и инсульту. Также данные ВОЗ указывают на связь между загрязнением воздуха и диабетом и нейродегенеративными заболеваниями.

Новые рекомендации ВОЗ носят рекомендательный характер. Они не смогут изменить уровень заболеваемости и смертности, если страны не начнут их применять. Согласно отчету ООН, в законах 43 % стран нет определения «загрязнения воздуха», эти государства не имеют стандартов качества воздуха.

Тэги: воз, качество воздуха, вредные вещества