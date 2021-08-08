Красный Крест отправил 37 тонн гигиенических наборов в «ЛДНР»
Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.
Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 25 сентября.
«Через КПВВ Новотроицкое проехали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов» – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.
«Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины», – рассказали пограничники.
Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.
Напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты разблокировали движение только в понедельник.