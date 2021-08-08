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Главная » Мир » Донбасс
17:00 25 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Красный Крест отправил 37 тонн гигиенических наборов в «ЛДНР»

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 25 сентября.

«Через КПВВ Новотроицкое проехали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов» – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

«Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины», – рассказали пограничники.

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.

Напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты разблокировали движение только в понедельник.

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Тэги: Красный Крест, ЛДНР, кпвв
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