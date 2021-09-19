ВСУ не видит отвода российских войск из Беларуси

Совместные учения России и Беларуси закончились полторы недели назад, однако массового отвода войск из Беларуси не наблюдается.

В командовании ВСУ не наблюдают массового возвращения российских войск в места постоянной дислокации после учений с Беларусью Запад-2021. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что хотя совместные учения России и Беларуси закончились еще 16 сентября, войска РФ не спешат возвращаться назад в места постоянной дислокации.

«Несмотря на то, что 16 сентября официально по телевизору показывали, что прошло торжественное закрытия (учений Запад-2021- ред.), на сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, они появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации», – сказал Залужный.

По его словам, эти батальонно-тактические группы продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России. И каждая такая группа, по данным ВСУ, насчитывает около тысячи человек.

«Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе», – уточнил он.

Залужный также добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому некоторые перемещения фиксируются.

При этом Залужный отметил, что «расслабиться совсем» ВСУ еще не могут.

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