В США впервые выявили больного хорька COVID-19

У привезенного из Словении животного обнаружили типичные симптомы болезни: чихание и кашель.

В американском штате Флорида впервые на территории США зафиксировали заражение хорька коронавирусом, сообщает AP.

Отмечается, что ранее это животное привезли в Соединенные Штаты из Словении.

Представители Министерства сельского хозяйства США сообщили, что образцы хорька из Флориды были протестированы на COVID-19 после того, как у животного обнаружили типичные симптомы болезни, а именно: чихание и кашель. Американские чиновники считают, что хорек заразился коронавирусом от человека.

Сообщается, что болезнь COVID-19 сейчас зарегистрирована у нескольких видов животных по всему миру, обычно это животные, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми.

Министерство сельского хозяйства США заявило, что, в общем, риск распространения коронавируса от животных на людей достаточно незначительный.

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