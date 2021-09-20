США начали кампанию бустерной вакцинации

Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через шесть месяцев после последней вакцины, что делает ее сегодня доступной для 20 миллионов людей в США.

В Соединенных Штатах начали делать бустерные COVID-прививки вакциной производства Pfizer/BionTech пожилым людям и другим категориям граждан, входящих в группы риска. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что дополнительные дозы вакцины предназначены для уязвимых к болезням американцев. Кампания началась на следующий день после того, как федеральные органы здравоохранения США одобрили дополнительные прививки.

Президент страны Джо Байден 24 сентября призвал тех, кто имеет право на дополнительную вакцинацию, получить ее. Он отметил, что сам планирует прививаться снова как можно скорее.

Выступая в Белом доме Байден добавил, что сейчас право на бустер-прививки есть у 60 млн американцев. Дополнительную дозу предоставляют не ранее, чем через 6 месяцев после последней вакцины, что делает ее сегодня доступной примерно для 20 миллионов людей в США.

Бустерные прививки гражданам США предлагаются на фоне опасений, что эффективность вакцины со временем уменьшается, в то время как более заразный штамм Дельта становится доминирующим.

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