Усик завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Украинский боксер с самого начала поединка обозначил свое преимущество, которое сперва было небольшим, но затем стало укрепляться.

Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника.

Только в шестом раунде британскому бойцу удалось перебоксировать своего оппонента, но все равно он добился своего за счет небольшого количества ударов.

После этого Усик снова диктовал свой бокс в ринге для Джошуа, который сумел выиграть лишь в 10-й трехминутке.

Наконец, в двух заключительных раундах украинец выглядел на голову сильнее британца, который на последних секундах едва не оказался в нокауте.

В итоге Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей.

Тэги: бокс, Александр Усик