Усик завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик победил в Лондоне британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Украинский боксер с самого начала поединка обозначил свое преимущество, которое сперва было небольшим, но затем стало укрепляться.
Усик действовал быстрее в ринге, из-за чего Джошуа редко удавалось доставать соперника.
Только в шестом раунде британскому бойцу удалось перебоксировать своего оппонента, но все равно он добился своего за счет небольшого количества ударов.
После этого Усик снова диктовал свой бокс в ринге для Джошуа, который сумел выиграть лишь в 10-й трехминутке.
Наконец, в двух заключительных раундах украинец выглядел на голову сильнее британца, который на последних секундах едва не оказался в нокауте.
В итоге Усик выиграл бой и сразу четыре чемпионских титула единогласным решением судей.