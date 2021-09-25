Сегодня в Германии проходят парламентские выборы

Страна получит нового канцлера вместо Ангелы Меркель, возглавлявшей немецкое правительство почти 16 лет.

Блок Меркель ХДС/ХСС больше не является лидером — его поддерживают 22% потенциальных избирателей.

Самый высокий уровень поддержки в 25% у Социал-демократической партии.

На третьем месте Партия зеленых, уровень поддержки которой — 17%.

Следующие в рейтинге Свободная демократическая партия (12%), право-популистская Альтернатива для Германии (10%) и социалистическая партия Левые (6%).

В последний раз выступая в Бундестаге в качестве канцлера, Меркель сказала, что хочет видеть своим преемником однопартийца Армина Лашета. Однако, вероятно, новым канцлером станет кандидат от лидирующей в рейтинге социал-демократической партии Олаф Шольц.

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