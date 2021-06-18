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05:43 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Археологи нашли в Африке самое древнее в мире украшение

В Марокко археологи обнаружили самое древнее украшение в мире, возраст которого составляет почти 150 тысяч лет.

Сообщается, что древнее ожерелье, сделанное из ракушек морских улиток, обнаружили в окрестностях портового города Эс-Сувейра.

Всего найдено 33 бусины, диаметр каждой из них около сантиметра.

Ученые предполагают, что они были пришиты к одежде или их носили на веревке.

По словам ведущего автора исследования Стивена Куна, «находка говорит о том, что люди начали самовыражаться с помощью украшений и других предметов намного раньше, чем считалось до сих пор».

Ранее самыми древними украшениями считалось ожерелье неандертальцев из Хорватии, возраст которого варьировался в пределах 135 тысяч лет.

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Тэги: Африка, украшение, ожерелье, древние люди
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