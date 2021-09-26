В США поезд сошел с рельсов – есть жертвы

В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии как минимум три пассажира погибли, 50 пострадали.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин. В поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая.

Для расследования инцидента Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место происшествия.

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