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06:49 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США поезд сошел с рельсов – есть жертвы

В американском штате Монтана поезд сошел с рельсов. В результате аварии как минимум три пассажира погибли, 50 пострадали.

Авария произошла рядом с населенным пунктом Джоплин. В поезде было около 150 пассажиров и 13 членов экипажа.

По данным шерифа округа Либерти, подтверждено как минимум три смертельных случая.

Для расследования инцидента Национальный совет по безопасности на транспорте США направил группу экспертов на место происшествия.

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Тэги: США, крушение поезда
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