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08:54 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Генсек ООН считает, что мир близок к ядерной войне

Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению.

Об этом заявил генесек ООН Антониу Гутерриш по случаю Международного дня борьбы за полное уничтожение ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.

«Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира», – написал Гутерриш в своем микроблоге в Twitter.

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Тэги: ядерное оружие, Антониу Гутерреш
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