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12:30 26 Сентября 2021 0 Комментарии
В Украине пять областей перешли в оранжевую зону
Лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента
Пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения числа госпиталиированных с коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава на 26 сентября в оранжевую зону попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.
Как превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом:
- Днепропетровская – 53,8 процента
- Донецкая – 84,5 процента
- Кировоградская – 64,5 процента
- Тернопольская – 94,5 процента
- Черкасская – 95,2 процента
Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента.
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Тэги: вакцинация, covid-19, оранжевая зовна
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