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Главная » Украина » Политика
12:30 26 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине пять областей перешли в оранжевую зону

Лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента

Пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения числа госпиталиированных с коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава на 26 сентября в оранжевую зону попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.

Как превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом:

  • Днепропетровская – 53,8 процента
  • Донецкая – 84,5 процента
  • Кировоградская – 64,5 процента
  • Тернопольская – 94,5 процента
  • Черкасская – 95,2 процента

    Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента.

Источник:
Тэги: вакцинация, covid-19, оранжевая зовна
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