В Украине пять областей перешли в оранжевую зону

Лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента

Пять областей Украины соответствуют оранжевой зоне карантина из-за увеличения числа госпиталиированных с коронавирусной инфекцией. По данным Минздрава на 26 сентября в оранжевую зону попали Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Тернопольская и Черкасская области.

Как превышена динамика госпитализаций больных коронавирусом:

Днепропетровская – 53,8 процента

Донецкая – 84,5 процента

Кировоградская – 64,5 процента

Тернопольская – 94,5 процента

Черкасская – 95,2 процента Известно, что лучше всего ситуация с госпитализациями обстоит в Черновицкой области. Там показатель находится на уровне -14,3 процента.

Тэги: вакцинация, covid-19, оранжевая зовна