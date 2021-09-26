В Украине полностью привились 12% населения

В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

В течение прошлых суток 64,2 тысячи жителей Украины сделали прививку от коронавирусной инфекции. Всего на 26 сентября привито уже 6,7 миллиона украинцев, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5,4 миллиона, сообщает Минздрав.

«64 221 человек вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки 25 сентября. Одну дозу получили 38 778 человек, полностью иммунизированы – 25 443 человека», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день население Украины составляет 44,39 миллиона человек, это значит, что полностью вакцинированы только чуть более 12 процентов населения. По расчетам ученых, для победы над пандемией необходимо вакцинировать 60-80 процентов населения.

В течение суток работали 477 мобильных бригад, 1880 пунктов прививки и 373 центра вакцинации.

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