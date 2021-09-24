Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии

Возвращение к нормальной жизни будет иметь оговорки, однако оно возможно в течение года после пандемии, заявили в компании.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла полагает, что люди смогут вернуться к нормальной жизни в течение года после пандемии. Об этом сообщает CNBC в воскресенье, 26 сентября.

«Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни», – сказал Бурла.

По словам главы Pfizer, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.

«Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок». – пояснил Бурла.

В частности, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

«У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные», – подытожил Бурла.

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