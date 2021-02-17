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00:47 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Извержение вулкана на Канарах уничтожило почти полтысячи домов

Вулкан Кумбре-Вьеха спал 50 лет, а его извержение началось 19 сентября. В то же время ему предшествовали более 20 тысяч мелких землетрясений.

Лава покрыла 206 гектаров территории острова Ла-Пальма, входящего в Канарский архипелаг, а пепел от извержения вулкана – более 1300 гектаров.

Извержение разрушило 449 домов и повредило 45. С острова в целом эвакуировали около 6 тысяч человек.

Пока неизвестно о смертельных случаях или серьезных травмах, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов может оказаться под угрозой, что приведет автоматически к потере тысячи рабочих мест.

Аэропорт острова Ла-Пальма, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана, уже сообщил о возобновлении работы.

Однако рейсы, запланированные на это воскресенье, все еще не выполняются, поскольку вулкан продолжает выбрасывать пепел в атмосферу.

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Тэги: извержение вулкана
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