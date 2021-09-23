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01:51 27 Сентября 2021 0 Комментарии
После выборов в Исландии в парламенте будет больше женщин, чем мужчин
В Исландии закончился подсчет голосов на парламентских выборах, в альтинг прошли восемь политических партий.
Правящие партии сохранили свое большинство. Коалиция получила 37 из 63 мест, – как и в начале работы предыдущего законодательного органа страны.
Победителем выборов стала правоцентристская Прогрессивная партия.
Интересно, что впервые в истории страны в парламенте будет больше женщин-депутатов, чем мужчин – 33 против 30.
Это первый прецедент в целом для всей Европы. Так, в Швеции эта цифра составляет 47% мест.
Добавим, парламент Исландии считается одним из древнейших действующих парламентов в мире – он работает с 930 года.
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Тэги: Исландия, женщины, парламент
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