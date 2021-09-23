После выборов в Исландии в парламенте будет больше женщин, чем мужчин

В Исландии закончился подсчет голосов на парламентских выборах, в альтинг прошли восемь политических партий.

Правящие партии сохранили свое большинство. Коалиция получила 37 из 63 мест, – как и в начале работы предыдущего законодательного органа страны.

Победителем выборов стала правоцентристская Прогрессивная партия.

Интересно, что впервые в истории страны в парламенте будет больше женщин-депутатов, чем мужчин – 33 против 30.

Это первый прецедент в целом для всей Европы. Так, в Швеции эта цифра составляет 47% мест.

Добавим, парламент Исландии считается одним из древнейших действующих парламентов в мире – он работает с 930 года.

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