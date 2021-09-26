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Главная » Мир » Политика
08:36 27 Сентября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Выборы в Германии выиграли социал-демократы

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов во всех 299 округах, обнародованные в ночь на понедельник, 27 сентября.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг.

Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических партий.

СДПГ получит примерно 205-209 мандатов в бундестаге, ХДС/ХСС – 194-196, «Зеленые» – 116-118, либералы – 91-93, «Альтернатива для Германии» – 84, Левая партия – 39-40.

Явка на выборах составила 76,6%.

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Тэги: Германия, выборы в парламент
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