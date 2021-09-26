26.09.2021 03:37
Главная » Мир » Политика
08:36 27 Сентября 2021 8 Комментарии
Выборы в Германии выиграли социал-демократы
Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов во всех 299 округах, обнародованные в ночь на понедельник, 27 сентября.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в бундестаг.
Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических партий.
СДПГ получит примерно 205-209 мандатов в бундестаге, ХДС/ХСС – 194-196, «Зеленые» – 116-118, либералы – 91-93, «Альтернатива для Германии» – 84, Левая партия – 39-40.
Явка на выборах составила 76,6%.
Источник:
Тэги: Германия, выборы в парламент
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРСегодня в Германии проходят парламентские выборы
ТОРЕС обвинил Россию в кибератаках против Германии накануне выборов
25.09.2021 06:03
ТОРРоссия помогала на выборах в Германии кандидату от ультраправых
06.04.2019 08:21