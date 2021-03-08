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02:40 27 Сентября 2021 0 Комментарии
Швейцарцы проголосовали на референдуме за расширение прав ЛГБТ
На референдум выносили вопрос о возможности однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы.
В поддержку высказались 60% швейцарских избирателей.
Накануне голосования церковные группы и консервативные партии выступили против идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи.
После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.
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Тэги: Швейцария, референдум, ЛГБТ
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