Швейцарцы проголосовали на референдуме за расширение прав ЛГБТ

На референдум выносили вопрос о возможности однополым парам усыновить детей, а парам-лесбиянкам рожать детей путем донорства спермы.

В поддержку высказались 60% швейцарских избирателей.

Накануне голосования церковные группы и консервативные партии выступили против идеи, заявив, что она подорвет институт традиционной семьи.

После референдума расширение юридических прав в ЛГБТ-браках должно поддержать правительство и внести изменения в законодательство.

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