Глава МИД Беларуси обвинил ООН в финансировании протестов

Владимир Макей находится в Нью-Йорке, где принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем заявил, что представители организации причастны к финансированию протестов в республике. Об этом глава МИД рассказал в телеэфире в воскресенье, 26 сентября.

Министр добавил, что предупредил Гутерриша, что в случае публикации помощниками генсека, которые «являются представителями стран-членов Европейского Союза» в ООН, «неприглядных» материалов о республике, ответ Минска последует незамедлительно.

«Если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное», – утверждает Макей.

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