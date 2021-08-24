НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
03:05 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава МИД Беларуси обвинил ООН в финансировании протестов

Владимир Макей находится в Нью-Йорке, где принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем заявил, что представители организации причастны к финансированию протестов в республике. Об этом глава МИД рассказал в телеэфире в воскресенье, 26 сентября.

Министр добавил, что предупредил Гутерриша, что в случае публикации помощниками генсека, которые «являются представителями стран-членов Европейского Союза» в ООН, «неприглядных» материалов о республике, ответ Минска последует незамедлительно.

«Если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное», – утверждает Макей.

Источник:
Тэги: ООН, протесты, Республика Беларусь
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.08.2021 05:13
Четыре страны пожаловались в ООН на Лукашенко
ТОР
21.08.2021 09:30
В Беларуси детского тренера посадили за участие в протестах
ТОР
16.04.2021 06:49
В Беларуси заведено на протестующих более трех тысяч уголовных дел
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com