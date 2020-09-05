НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
05:12 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия даст на содержание ДНР и ЛНР 900 млрд рублей

Об этом говорится в утвержденной российским правительством Программе ускоренного социально-экономического развития территорий.

В украинской разведке рассказали, что программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику.

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них – пенсионеры.

Средняя зарплата – 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области.

В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года.

При этом военная составляющая содержание группировок ДНР и ЛНР финансируется отдельно.

Источник:
Тэги: Россия, ДНР, ЛНР
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.09.2020 19:00
Пушилин приказал уничтожить сооружения ВСУ
ТОР
17.10.2019 15:01
На Донбасс прибыл 87-й «гумконвой» из России
ТОР
24.04.2019 15:50
Путин начинает раздавать российские паспорта на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com