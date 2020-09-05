Россия даст на содержание ДНР и ЛНР 900 млрд рублей

Об этом говорится в утвержденной российским правительством Программе ускоренного социально-экономического развития территорий.

В украинской разведке рассказали, что программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику.

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них – пенсионеры.

Средняя зарплата – 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области.

В планах Кремля через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям той же Ростовской области 2019 года.

При этом военная составляющая содержание группировок ДНР и ЛНР финансируется отдельно.

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