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15:00 27 Сентября 2021 0 Комментарии
Назначено новое руководство Нафтогаза
Правительство уволило двух членов правления компании и назначило четверых. Также Кабмин взял на себя функции набсовета.
Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взяла на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина.
Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.
Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза:
- Маврикия Калугина – советника главы правления по вопросам добычи газа;
- Владислава Воловика – советника главы правления;
- Елену Бойченко – директора по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз;
- Романа Чумака – главу казначейских операций Группы Нафтогаз.
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Тэги: правительство, Кабинет министров, Нафтогаз
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