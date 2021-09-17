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15:00 27 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Назначено новое руководство Нафтогаза

Правительство уволило двух членов правления компании и назначило четверых. Также Кабмин взял на себя функции набсовета.

Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взяла на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина.

Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза:

  • Маврикия Калугина – советника главы правления по вопросам добычи газа;
  • Владислава Воловика – советника главы правления;
  • Елену Бойченко – директора по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз;
  • Романа Чумака – главу казначейских операций Группы Нафтогаз.
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Тэги: правительство, Кабинет министров, Нафтогаз
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