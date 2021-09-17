Назначено новое руководство Нафтогаза

Правительство уволило двух членов правления компании и назначило четверых. Также Кабмин взял на себя функции набсовета.

Кабинет министров на заседании в понедельник, 27 сентября, взяла на себя полномочия наблюдательного совета Нафтогаза и назначил новое правление компании, сообщает РБК-Украина.

Так, были прекращены полномочия членов правления НАК Сергея Переломы и Ярослава Теклюка. Вместе с тем, Кабмин избрал членами правления Нафтогаза: Маврикия Калугина – советника главы правления по вопросам добычи газа;

Владислава Воловика – советника главы правления;

Елену Бойченко – директора по управлению персоналом и социальной политики Группы Нафтогаз;

Романа Чумака – главу казначейских операций Группы Нафтогаз.

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