Японку, отравившую четырех мужчин, ожидает смертная казнь

Чисако Какэхи признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства.

Японка Чисако Какэхи, отравившая четырех мужчин ради наследства, уже несколько лет находится в камере смертников. В июне этого года Верховный суд Японии отклонил апелляцию 74-летней Черной вдовы» об отмене приговора, сообщает CNN.

Как напомнил телеканал, судебный процесс над Какэхи был одним из самых длительных в Японии. Женщину арестовали в 2014 году, а спустя три года окружной суд Киото признал ее виновной в убийстве мужа, двух сожителей и в одном покушении на убийство.

До 2021 года защита Чисако пыталась оспорить смертный приговор, ссылаясь на ее слабоумие.

Первое преступление Какэхи совершила в 2007 году – вместо лекарства дала своему 78-летнему любовнику Тосиаки Суэхиро капсулу с цианидом. Яд привел к слепоте и другим серьезным нарушениям, однако мужчина выжил и скончался лишь спустя полтора года по причинам, не связанным с отравлением.

В 2011 году Чисако с помощью агентства знакомств выбрала новую жертву – 71-летнего Масанори Хонду. В марте 2012 года после встречи с ней он потерял сознание, когда ехал на мотоцикле, и менее чем через два часа скончался в больнице.

За два месяца до его гибели Какэхи начала встречаться с двумя другими мужчинами, также найденными через агентство.

Третьей жертвой «Черной вдовы» стал 75-летний Минору Хиоки, который к июлю 2013 года победил рак легких. В сентябре Чисако подменила его лекарство цианидом, а когда приехала скорая помощь, запретила реанимировать мужчину, заявив, что он страдает от смертельной болезни.

Через два месяца после смерти Хиоки женщина вышла замуж за 75-летнего Исао Какэхи, а через месяц после свадьбы завела еще одного тайного любовника.

В декабре 2013 года ее новый муж скончался от остановки сердца. Смерть сочли подозрительной и провели вскрытие, обнаружив в сердце, крови и желудке погибшего смертельную дозу цианида.

По версии обвинения, мотивом всех преступлений были деньги. Какэхи задолжала Суэхиро 48 миллионов иен (около 437 000 долларов) и убив его, избежала возвращения денег.

На смерти Хонды она заработала около 16 миллионов иен (145 000 долларов). Всего убийства принесли ей от 500 до 800 миллионов иен (от 4,5 до 7,3 миллиона долларов).

Подчеркивается, что свидетельства Какэхи на суде были противоречивыми: она то называла себя невиновной, то признавалась в преступлениях.

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